2019/02/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أطلقت سلطات الأمن السودانية، اليوم الأحد، سراح 11 من قادة المعارضة الذين تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي.وقال أحد المفرج عنهم اليوم الأحد، إن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب لايزال قيد الاعتقال.كان الأمن السوداني اعتقل 25 من قادة المعارضة أثناء محاولتهم الخروج في موكب دعا له تجمع المهنيين (تجمع غير رسمي) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان: إطلاق سراح 11 معارضا ضد البشير alansaar.

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