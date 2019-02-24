ضبط شاحنة بيض مع اموال مهربة في منفذي مندلي ومطار النجف

2019/02/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط شاحنة بيض مائدة مع اموال مهربة في منفذي مندلي ومطار النجف.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه من رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي شكلت لجنة تحقيقية بخصوص ضبط شاحنة محملة بيض المائدة في منفذ مندلي الحدودي الممنوع من دخولها العراق، وبعد هروب سائقها”.

وأضاف، ان “تم إلقاء القبض على مسافر عراقي في منفذ المنذرية الحدودي صادرة بحقه مذكرة القاء قبض”، مشيرا الى انه “في منفذ مطار النجف تم إلقاء القبض على مسافر عراقي قادماً من سوريا بحوزته أموال محلية وأجنبية”.

وتابع البيان، انه “في منفذ مطار البصرة الدولي تم حجز مسافر بريطاني بحوزته (بم كاز) حجم صغير للرافعة الشوكية غير مصرح بها قادماً على متن الخطوط الجوية الإماراتية”، موضحا انه “تم حجز مسافرين لبناني وايطالي قادمين مندبي وبيروت بحوزتهما مواد مختلفة غير مصرح بها”.

وأكدت الهيأة، انه “في منفذ زرباطية الحدودي تم إعادة عجلة محملة (اراكيل) إلى الجانب الايراني لمخالفتها الضوابط”، موضحة انه “تم إحالة جميع المخالفات أعلاه الى الجهات القضائية وفق محاضر إصولية لأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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