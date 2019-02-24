علاوي يتهم دولتين بـ

2019/02/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الأحد، أن عام 2010 شهد سرقة ارادة الشعب العراقي، بإدارة امريكية ايرانية.

وقال علاوي في مؤتمر انطلاق عمل "المنبر الوطني"، ببغداد، "نرفض انضمام أي حزب للمنبر العراقي، ونرحب بانضمام الشخصيات التي لا تمثل حزبها او كتلتها او طائفته او عشيرته"، مبينا ان "المنبر يؤكد على اهمية المرأة التي تمثل نصف المجتمع".

ولفت إلى ان "2010 سرقت ارادة الشعب العراقي، بإدارة امريكية ايرانية"، موضحاً أن "ما نقوم به ارادة جادة للتغيير وبطريقة سلمية لاصلاح الاوضاع السياسية".

وأضاف ان "الفشل المستمر في بناء السياسة وتكوين مؤسسات الزولة القائمة على الشفافية ويمثل في انتشار الفساد ونقص الخدمات وضعف الاجهزة الامنية والانفلات الامني وانتشار المحاصصة والانحدار المالي والاقتصادي".

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