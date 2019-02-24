قسم فنون النبأ يقيم معرض للكاريكاتير خاص بالشهداء

2019/02/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجأقام قسم الفنون في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، معرضاً فنياً للكاريكاتير تحت عنوان (شهادة وإنتصار) إفتتحته رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية ومدراء الدوائر الخدمية وأكاديميين وحقوقيين ومثقفين وناشطين مدنيين وشيوخ عشائر ووسائل إعلام مختلفة.

وقال مدير القسم، الفنان عبد الأمير الركابي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّه "على هامش ندوة ملتقى النبأ للحوار التي إستضاف فيها رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري، أقام قسم فنون النبأ معرضه الفني الثامن عشر تحت عنوان (شهادة وإنتصار) وهو المعرض الشخصي الرابع لنا على مستوى المحافظة".

وأضاف أنّ "المعرض ضمّ أكثر من 25 عمل كاريكاتيري تحدّثت بمجملها عن عظمة الشهادة والشهداء وجرائم البعث وشهداء المقابر الجماعية وشهداء القوات الأمنية في الجيش والشرطة وكذلك الحشد الشعبي المقدّس، والتي لولاها وبها ما تمّ الإنتصار على أعداء العراق والإنسانية وتحرير الأرض والعرض والمقدسات".

وأشار الركابي، الى أنّ "جميع الرسومات الكاريكاتيرية لم تقتصر على إبراز الأدوار البطولية لشهدائنا الأبرار بل نقلت أيضاً معاناة عوائلهم وذويهم في ظل إستمرار الصراعات والخلافات السياسية التي دمرت البلاد والعباد".

ودوّنت الشمري كلمات لها في سجل ضيوف القسم وزائري المعرض جاء فيها "بكلمات متواضعة معبّرة عن فرحتي وإعجابي بما شاهدته من لوحات في المعرض المقام من قبل الفنان المبدع (عبد الأمير الركابي) بالتنسيق مع ملتقى النبأ للحوار، وكانت تلك اللوحات تحكي وتلامس مشاعر المواطن العراقي لما عاناه من الظلم سواء النظام البعثي البائد قبل عام 2003 أو الظلم الذي عاناه من العصابات الإرهابية للقاعدة وداعش، كذلك لامست مشاعر الفرحة والإنتصار بعد دحر تلك العصابات على أن لا ننسى عوائل الشهداء ونبقى أوفياء لهم ونرعى أيتامهم".انتهى/س

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