الشيخ الأمين: الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ الذهب العراقي اليها وتحول الدواعش الأجانب الى العراق ؟!

2019/02/24 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاحد، في تغريدة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على نقل

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