في كربلاء.. حملة تفتيشية للمواد الغذائية والحلويات غير الصالحة للاستهلاك البشري

2019/02/24 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شعبة الرقابة الصحية في قطاع المركز "قسم الصحة العامة لدائرة صحة كربلاء المقدسة" اليوم الاحد، عن قيامها بحملة تفتيشية مكثفة شملت عدداً من المحال

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