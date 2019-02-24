فيلدينكرايس.. منهج مبتكر لتخفيف الإجهاد العضلي والتوتر

2019/02/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الناس غالبا للتزين وتحسين مظهرهم من أجل الجاذبية ولفت الأنظار، فما بين ممارسة الرياضة لتحسين شكل الجسم، ووضع الماكياج، وتصفيف الشعر، وارتداء الملابس الأنيقة، تبقى هناك أخطاء لا يلتفت إليها أحد قد تسيء إلى المظهر وتفقد الرجل أو المرأة الجاذبية.

موقع lifehack رصد 8 أخطاء ترتكبها في حق نفسك وتفقدك الجاذبية يمكن أن نتعرف عليها من خلال التقرير التالي:

1- قلة النوم

عدم أخذ قسط وافر من النوم يؤثر سلبيا على المظهر العام، في عام 2010 أجرى مجموعة من الباحثين تجربة إذ التقطوا صورا لأشخاص لم يناموا لمدة 31 ساعة، وفريق آخر ينام بشكل منتظم 8 ساعات في اليوم فكانت النتيجة أن أولئك الذين ينامون جيدا يظهرون أكثر جاذبية من الفريق الذي لا ينام.

2- تعبيرات الوجه المحايدةفي عام 2014 أجريت دراسة صينية حيث عرضت مجموعة من الصور لأناس على وجوههم تعبيرات محايدة ووجد أنهم أقل جاذبية من أولئك الذين يظهرون في الصور وهم يقومون بأنشطة مرحة.

3-التوتر والضغط النفسيأن تقع تحت الضغط النفسي والعصبي فهو أمر يجعلك أقل جاذبية، أظهرت دراسة في عام 2013 أن مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن الاجهاد عندما ترتفع لدى النساء يفقدن جاذبيتهن أمام الرجال.

ولعلاج آثار التوتر ينصح بممارسة الرياضة واليوجا والتأمل.

4- افتقاد روح الدعابةجميعنا ننجذب إلى الأشخاص الذين يتمتعون بخفة الظل، وهذا ما أكدته دراسة في عام 2009 إذ خلصت الدراسة إلى أن افتقاد المرء لروح الدعابة تجعلعه اقل جاذبية في عيون الجنس الآخر، لذا لا تهمل ألقاء النكات ونشر الفكاهة من حولك.

5- الكسلالكسل يفقدك الكثير من الجاذبية، فقد يظن الشريك المحتمل أنك ستصبح كسولا في العلاقة العاطفية ولن تسعى لبذل الجهد من أجل الاتقال غلى مراحل متقدمة سويا، ولعلاج الكسل عليك أن تنظم وقتك وتجدول أهدافك فليس هناك أمتع من أن تستكمل المهام في حياتك.



«لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد».

6- خيانة الأمانةالخائن شخص غير شريف لا يمكن ائتمانه والاعتماد عليه، كن صادقا لأن الخيانة ترتبط بالصفات السلبية الأخرى.

7- لغة الجسدطريقة الجلوس والوقوف قد تكشف عن أسرارك النفسية فمن خلال الوقوف وأنت تطويي ذراعيك يمكن إعطاء انطباعا بأنك عير مرتاح وهذا وحده يمكن أن يجعلك تبدو مخيفا.

وقد تم إجراء بحوث في عام 2016 حيث تم اكتشاف أن الانكماش يمكن أن يجعلك تبدو أقل جاذبية.

من المهم أن تولي اهتماما للغة جسدك.



تجنب الجلوس لفترة طويلة جدا، واحرص على تقوية عضلاتك الأساسية .

8- أن تبدو سعيدا بشدةأظهرت دراسة في عام 2011 أجريت على أكثر من 1000 شخص من الرجال والنساء، عرضت صور لهم وكانت النتائج أن النساء اللواتي ظهرن سعيدات بشدة كن أكثر جاذبية للرجال وعلى العكس ظهر الرجال السعداء بشدة اقل جاذبية.

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