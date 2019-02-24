استشهاد 24 مدنياً اثر انفجار لغم وسط سوريا

2019/02/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ، أن "24 مدنياً لقوا مصرعهم جراء انفجار لغم من مخلفات ارهابيي داعش، أثناء مرور سيارة، كانت تقل عمالاً في منطقة وادي العذيب بريف السلمية وسط سوريا".

وتتكرر في الآونة الأخيرة هذه الحوادث في المناطق، التي تم تطهيرها من عصابات داعش الارهابية .انتهى .



م ك

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