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الصحة والبيئة تجري كشفا للأبراج لعدد من شركات الهاتف النقال في بغداد

العراق

الصحة والبيئة تجري كشفا للأبراج لعدد من شركات الهاتف النقال في بغداد

الأحد 24 فبراير 2019 - 13:57

صورة إرشيفية

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، اجراء كشوفات بيئية لمواقع عدد من شركات الهاتف النقال والمحطات الاذاعية في محافظة بغداد.

وقال مدير بيئة بغداد مثنى سلوم في بيان، تلقته "الغدير"، ان "الفرق الرقابية التابعة للمديرية اجرت كشوفات ميدانية لابراج الهواتف النقالة وابراج الاذاعات والقنوات التلفزيونية الارضية للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والشروط البيئية واستحصال الموافقات الاصولية لنصب الابراج".واضاف، ان "الفرق اجرت الكشف اثر شكوى على موقع برج لشركة زين العراق للاتصالات في منطقة على الصالح والكشف البيئي على محطة قناة المسار الفضائية، بالاضافة الى الكشف على موقع برج لشركة اسيا سيل في منطقة باب المعظم جامعة بغداد للحصول على الموافقة البيئية وعلى برج اخر للشركة في منطقة الشالجية لاجراء قياسات الاشعة الكهرو مغناطيسية بالاضافة الى تحديد مواقعها الجغرافية (GPS)".انتهى...س ح

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