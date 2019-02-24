النجف.. تحديد موعد إفتتاح ثاني أكبر مشروع في العالم الإسلامي

2019/02/24 | 14:17

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بغداد:سومر نيوز أعلنت الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، عن تواصل العمل في مشروع التوسعة الغربية في العتبة {صحن فاطم...

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