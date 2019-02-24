2019/02/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

وصفت عضو لجنة الاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، السبت، غالبية الشركات الأجنبية الموجودة في العراق بـ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاستثمار النيابية: غالبية الشركات الأجنبية بالعراق رديئة واصحابها ضالعون بالفساد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاستثمار النيابية: غالبية الشركات الأجنبية بالعراق رديئة واصحابها ضالعون بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).