ايران: واشنطن ستنسحب من العراق مجبرة قبل نهاية العام

2019/02/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، أن الولايات المتحدة ستنسحب من العراق مجبرةً قبل نهاية عام 2019.وأضاف شمخاني في حوار صحفي، أن ‘الحديث عن نقل القوات الامريكية المنسحبة من سوريا الى العراق طابع دعائي أكثر من أن يكون واقعياً كون العراق حكومة وشعباً وبرلماناً يعارض بشدة تواجد القوات الامريكية في هذا […]

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