العراق يتسلم 231 شخصا ضمن الدفعة الثانية من مقاتلي داعش في سوريا

2019/02/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولفتت الى ان ” التحالف قام بتسليم هؤلاء البالغ عددهم 231 شخصا يحملون الجنسية العراقية، كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم، في آخر معقل للتنظيم في قرية الباغوز شرقي سوريا ، للكتيبة 37 الفرقة التاسعة، وتم نقلهم إلى مقر الاحتجاز مع مسلحين آخرين استلمتهم السلطات العراقية قبل أيام.انتهى أح

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