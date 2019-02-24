شمول (793) عائلة من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق بقطع الأراضي

2019/02/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 24 شباط / فبراير : اعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين فرعها في محافظة البصرة ، شمول (793) عائلة عائدة إلى البلاد من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق بقطع الأراضي المخصصة لهم وعلى شكل وجبات.

وتابع ستار نوروز في بيان له ، انه “تمت المصادقة على الوجبة ٢٥ والمتضمنة (793) عائلة عراقية عائدة من المهجر، واحالة أسمائهم إلى البلديات المعنية ضمن محافظة البصرة التي ستتولى عملية توزيع قطع الأراضي”، ﻻفتا الى ، ان “الوزارة أرسلت معاملاتهم إلى وزارة البلديات والأشغال العامة لغرض شمولهم بقطع الأراضي المخصصة لهم في الوقت ذاته العوائل المشمولة بقطع الأراض مراجعة فرع الوزارة في البصرة للتأكد من أسمائهم وإرشادهم على الألية المتبعة في عملية التوزيع ” .



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