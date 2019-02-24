نادٍ ايراني يختار كربلاء أرضاً له لمواجهة الأندية السعودية

2019/02/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على طلب نادي ذوب آهن اصفهان الايراني للعب في مدينة كربلاء امام الفرق السعودية، حسب وسائل اعلام ايرانية.وسيواجه فريق ذوب آهن الايراني فريق الزوراء العراقي على ملعب كربلاء الدولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات يوم السابع من آيار المقبل.

وعلى ذات الملعب، سيواجه الفريق الايراني نظيره النصر السعودي، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات يوم 21 من آيار المقبل.

واختار الاتحاد الايراني، ملاعب العراق، كأرض مفترضة له في مواجهة الاندية السعودية.

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