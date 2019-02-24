علاوي يؤسس «منبر» لإصلاح العملية السياسية

2019/02/24 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أطلق زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي يوم الأحد ما أسماه بـ

"المنبر العراقي لإصلاح العملية السياسية".

وقال علاوي في مؤتمر صحفي تابعه موقع كلمة

الإخباري، "نعلن عن تشكيل المنبر العراقي لإصلاح العملية

السياسية في العراق".

وأضاف، أن "هناك رغبة من قبل الجمعيات والنقابات لتشكيل قاعدة

الدولة المدنية، للانخراط في هذا المنبر، لذا فمن يرغب بالانخراط

عليه القدوم بمفرده، دون حزبه أو انتمائه العشائري أو الطائفي أو

العرقي".

وأشار الى أن "النخب السياسية ونحن منها، لا تشكل أكثر من 5 % من

المجتمع العراقي، ولهذا نحن حريصون على ضم النقابات والاتحادات

والرابطات".

وتابع: "نرحب بكل من كان له دور في رسم العملية السياسية من الأسماء

المحترمة، لكن شرط أن لا يأتي بانتمائه الحزبي الى هذا المنبر".

وأكمل قائلاً، إن "البيئة السياسية تبدو حاضنة جيدة لظهور جيل جديد

من داعش، هو الجيل الثالث، بالتزامن مع الأوضاع التي تعيشها

المنطقة، سواء في سوريا او اليمن، أو حتى القضية الفلسطينية التي

تراجعت كثيراً".

ولفت إلى أن "العراق كان قد لعب دوراً في استقرار المنطقة في

السابق، وعليه أن يعود لهذا الدور".

وأشار الى أن "80% من الشعب العراقي قاطعوا الانتخابات الاخيرة بسبب

يأسهم من الوضع السياسي"، محذراً من "ولادة جيل ارهابي جديد ثالث

بعد القاعدة وداعش، الأخطر من نوعه، قد يؤدي لخراب كبير يعم المنطقة

العربية".

وأكد: "جميعنا تركنا أحزابنا وقدمنا الى هنا، كلنا منتمون، وكلنا

الان تركنا الانتماءات الحزبية"، مشيراً إلى أن "الانتخابات الأخيرة

لا تعني شيئاً، لكونها جوفاء ومزورة ومقاطعة من قبل الشعب".

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