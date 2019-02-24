كاتب في “معاريف”: اسم العراق يظهر في لائحة الدول الراغبة بالتطبيع مع إسرائيل!

2019/02/24 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال جاكي خوجي، الكاتب الإسرائيلي في صحيفة معاريف، إن “العراق ظهر اسمه حديثاً في قائمة الدول التي قد تشهد تطبيعاً مع إسرائيل، رغم عدم وجود علاقات رسمية بينهما، لكن الاتصالات بين مواطني البلدين تجري على قدم وساق، رغم أن ذلك أثار غضب المليشيات الشيعية النافذة هناك”.وأضاف في مقال تابعه “ناس” اليوم […]

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