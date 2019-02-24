“نريد أم أيمن.. كلا للتهديم”.. تظاهرة في بغداد رفضاً لهدم مدرسة ابتدائية (فيديو)

2019/02/24 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تظاهر أهالي مدرسة نور العلم، الأحد، ضد قرار هدم المدرسة، في حي الجهاد ببغداد.وحصل “ناس”، اليوم (24 شباط 2019)، على مقطع فيديو، يوضح قيام أهالي طلاب مدرسة نور العلم (أم ايمن سابقاً) في حي الجهاد بالتظاهر والاعتصام ضد قرار المستثمر الذي اشترى المدرسة من التربية، ببيعها.

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