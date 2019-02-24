الحشد يتخذ إجراءات احترازية لمنع تسلل “داعش” الى الحضر

2019/02/24 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حسام الظالمي، الأحد، عن تأمين محيط قضاء الحضر جنوب غرب الموصل واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسلل عناصر “داعش”.وقال الظالمي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قواتنا منتشرة على طول الطريق العام الرابط بين بغداد وصولا الى ناحية تل عبطة وتؤمن الطريق الرئيسي الرابط بين الموصل […]

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