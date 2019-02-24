امانة بغداد:ادخال شارع بوب الشام الى الخدمة قريباً

2019/02/24 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت امانة بغداد اليوم الاحد، موعدا لإنجاز اعمال اكساء الشارع الخدمي لمنطقة بوب الشام وادخاله الخدمة.

وذكر بيان للامانة تلقته وكالة صدى، ان “ملاكات دائرة المشاريع وبأسلوب التنفيذ المباشر شارفت على انجاز اعمال فرش الاسفلت للشارع الخدمي لمنطقة بوب الشام بطول (٢٠٠٠)م وادخاله الخدمة قريبا”.

واوضح البيان ان “الدائرة قامت بأعمال فتح البوكس الترابي للشارع وفرش الحصى الخابط ومد القالب الجانبي وانشاء مشبكات لتصريف مياه الامطار ومعالجة الروطانات في الشارع”.

وبين ان “الدائرة باشرت أعمال تطوير محلتي (346 و348) ضمن الافراز الحديث لمنطقة حي البساتين والشارع الخدمي الموازي للمحلتين المذكورتين ضمن طريق بغداد كركوك وشارع السدة الذي يربط الطريق بالشارع المودي للجزيرة السياحية”.





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