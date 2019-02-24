وزير النفط يوافق على تعيين وجبة جديدة من خريجي الكليات الهندسية

2019/02/24 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وافق نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اليوم الاحد، على تعيين وجبة جديدة من خريجي الكليات الهندسية “هندسة النفط “بحسب الشواغر والدرجات الوظيفية الواردة من الشركات النفطية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى، أن “الدائرة الادارية في الوزارة ستقوم بالإعلان عن جدول مقابلة باسماء المتقدمين امام لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض”.واضاف ان “الوزارة حددت يوم الثلاثاء المقبل 26 شباط الجاري 2019 وذلك لإجراء الاختبار بحسب الضوابط الادارية والتخصصات الفنية”.

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