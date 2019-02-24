2019/02/24 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتقدم بخالص التعازي والمواساة الى اسرة الفقيد فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة.لقد كان للفقيد دور وطني وحضور فاعل في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب العراقي ، الى جانب منجزه الادبي واسهاماته في ادارة وزارة الثقافة. نسأل المولى العزيز القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يعزّي بوفاة فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يعزّي بوفاة فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).