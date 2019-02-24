2019/02/24 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين فرعها في محافظة البصرة عن شمول (793) عائلة عائدةالى ارض الوطن من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق بقطع الأراضي المخصصة لهم وعلى شكل وجبات ، بين ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ، موضحا أنه ” تمت المصادقة على الوجبة ٢٥ والمتضمنة (793) عائلة عراقية عائدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎الهجرة: تصادق على شمول 800 عائلة من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق بقطع اراضي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎الهجرة: تصادق على شمول 800 عائلة من المهجرين والمهاجرين في زمن النظام السابق بقطع اراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).