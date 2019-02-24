خلال أسبوع.. قيمة الاسهم تنخفض بنسبة 89.5%

2019/02/24 | 14:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف تقرير صادر عن البورصة، الاحد، إنخفاض القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي بنسبة 89.5% مقارنةً بالاسبوع الذي قبله.

وبين التقرير بلوغ عدد الأسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي نحو 3.1 مليار سهم بإنخفاض قدر بحوالي 78.1% قياساً بالاسبوع الذي قبله.





وبلغت قيمة التداولات الاسبوعية 1.4 مليار دينار، بإنخفاضاً قدر هو الاخر بـ89.5% مقارنةً بالاسبوع الذي قبله.

فيما إنخفض مؤشر البورصة بنسبة 1.9% عن اغلاقه للأسبوع الماضي عندما اغلق على 497.04 نقطة.

ويشير التقرير الى بلوغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 121 مليون سهم بقيمة بلغت 261 مليون دينار من خلال تنفيذ 194 صفقة على اسهم 5 شركات.

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