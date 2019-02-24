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لافروف: موسكو مستعدة لإجراء حوار بنّاء مع امريكا

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لافروف: موسكو مستعدة لإجراء حوار بنّاء مع امريكا

الأحد 24 فبراير 2019 - 14:18

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد روسيا لإجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة على أساس احترام المصالح والمنفعة المتبادلة.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية، ان "روسيا منفتحة على الحوار البناء بالطبع، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وليس على مبدأ المعلم والطالب الذي من خلاله لا يمكن بدء حوار مع أي بلد، وخاصة مع روسيا".وأشار لافروف إلى، ان "روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة على أساس توازن المصالح، وليس على أساس الإنذارات النهائية".انتهى...س ح

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