أكثر “الإرهابيين غزوًا” في قبضة القوات العراقية

2019/02/24 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الأحد اعتقال عنصر في داعش يلقب بـ”أمير الغزوات” وذلك لكثرة مشاركته في الحرب مع التنظيم.وذكر بيان صدر عن الاستخبارات اليوم تلقى “ناس” نسخة منه، أن تم “القبض على “أمير الغزوات” بعد قيامه بالتسلل وتجاوز الحدود السورية التي لجأ اليها هرباً من القوات الأمنية، حيث هرب إلى سوريا […]

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