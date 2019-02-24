الاستخبارات العسكرية تعلن الإطاحة بـ”أمير الغزوات” بـ”داعش” بعد تسلله من سوريا للعراق

2019/02/24 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، الاطاحة بما يسمى بـ “امير الغزوات” في عصابات “داعش” الإجرامية بعد تسلله من الحدود السورية الى الجانب العراقي.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 تمكنت من الاطاحة باكثر الارهابيين مشاركة بما يسمى بالغزوات التي قامت بها عصابات […]

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