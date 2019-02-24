ريال مدريد يعثر على

2019/02/24 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يواصل رئيس ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز البحث عن أفضل المواهب البرازيلية وذلك عقب وصول اللاعب فينيسيوس جونيور وتقديم مستويات رائعة في الموسم الحالي مع اقتراب انضمام رودريغو غوس في الصيف المقبل.

ريال مدريد دفع 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الثنائي فينيسيوس ورودريغو من قبل فلامينغو وسانتوس بواقع 45 مليون يورو لكل لاعب.

وارتبط ريال مدريد هذه المرة بالتعاقد مع صانع ألعاب فريق فلامنغو، رانير، والذي تُلقّبه الصحافة البرازيلية بإسم فينيسيوس جونيور الجديد.

اللاعب الشاب أهم مميزاته تحويل المهاجمين الى انفرادات مؤكدة من خلال تمريرات نال من خلالها الاشادة من قبل الجميع في بلاده رغم صغر سنه 16 عاما فقط وبطول بلغ 185 سم.

ويطلب نادي فلامنغو 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب وهي قيمة كسر عقده، لكن بيريز يخطط لدفع نفس المبلغ الذي دفع من أجل وصول فينيسيوس ورودريغو في السابق، وهو 45 مليون يورو من أجل ضم صانع الألعاب الشاب المهاري.

يذكر أن اندية آرسنال وميلان وروما ويوفنتوس لديهم رغبة كبيرة كذلك في التعاقد مع اللاعب رانير.

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