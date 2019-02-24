سولشار: يونايتد لا يتحمل مرور سنوات دون الفوز بالدوري الإنجليزي

2019/02/24 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المؤقت إن ناديه لا يتحمل مرور سنوات دون إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويجب التفكير في استعادة اللقب.

وأحرز يونايتد لقب الدوري لآخر مرة في 2013 قبل أن يعتزل المدرب المخضرم أليكس فيرجسون بينما لم يتوج ليفربول باللقب منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي حيث فاز بدوري الأضواء لآخر مرة في 1990.

ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري مع مانشستر سيتي لكنه سينتزع القمة لو فاز أو تعادل مع يونايتد في أولد ترافورد اليوم الأحد.

وقال سولشار إن منافسه سيفكر بكل تأكيد في إنهاء انتظاره لمدة 29 عاما للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف للصحفيين “بكل تأكيد يشعر المنافس بالضغط.



أعتقد أن هذا موقف كل المشجعين وربما أيضا اللاعبين.

“لكن نحن لم نفز باللقب منذ عدة سنوات ونريد العودة من جديد.



يجب أن نتأكد من عدم إنهاء الموسم بمجرد السعادة للوجود في المربع الذهبي.

“إذا كان هدفك متواضعا وحققته فهذا أخطر من أن يكون هدفك عاليا وتخفق في تحقيقه.



هذا هو الدوري الأصعب تقريبا وعند النظر إلى المسابقة نجد أن هناك خمسة أو ستة فرق فقط فازت بالدوري الممتاز”.

ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة وتطور مستواه كثيرا في الفترة الأخيرة بعد تعيين سولشار بشكل مؤقت وفاز ثماني مرات في تسع مباريات بالدوري.

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