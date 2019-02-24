دي بروينه: مانشستر سيتي مرشح للفوز في أي مباراة يخوضها

2019/02/24 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعرب اللاعب البلجيكي كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي عن رغبته في تحقيق الفوز بكل البطولات المتاحة بالنسبة لفريقه في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على ثقته في الفريق وفي قدرته على تحقيق الفوز في كل مباراة مقبلة بالموسم الجاري.

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وقال دي بروينه: "نحن نريد أن نحقق الفوز بكل شيء، نسعى لنفوز بكل الألقاب الأربعة المتاحة بالنسبة لنا هذا الموسم في صفوف فريق مانشستر سيتي، ونعلم أن ذلك يكاد يكون مستحيل لكن هذا هو ما نريده".

وأضاف: "نريد أن نضع معايير جديدة بالنسبة للفريق، ونسعى للفوز في كل مباراة حتى نهاية الموسم ونرى إلى أين يمكن لذلك أن يأخذنا، لكننا الآن نقترب من مباراة نهائية ومع قرب مثل تلك اللقاءات يزداد الإحساس بالرغبة في الحصول على الألقاب".

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وأكمل دي بروينه: "في الأوقات السيئة أظهر ذلك الفريق أنه لديه عقلية قوية يستطيع من خلالها التغلب على أي شيء والعودة من أي حالة، في 99% من الأوقات نحن مرشحون لتحقيق الفوز بأي مباراة نخوضها".

وقال عن فترة غيابه عن الفريق: "لم أحب ذلك، لا يوجد من يحب أن يبقى بعيدًا ولا يمكنني استحمال هذا، فعندما تكون في الملعب تشعر أنك تتحكم في الأمور ويمكنك القيام بشيء من أجل الفريق".

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