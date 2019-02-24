2019/02/24 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، على “الحكم الشرعي” على قطع شجرة السدر” النبق”.

وجاء السؤال على الموقع الرسمي للمرجع على النحو التالي :-

السؤال: هل يحرم أم يكره أم يباح قطع او قلع شجرة السدر (النبق)؟

الجواب: لا يحرم بل ولا يكره نعم روي من طرق الجمهور عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم انه قال : من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار أي نكسه، ولكنهم حملوه علي السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان ونحو ذلك وفي نهاية ابن الاثير ان اهل العلم مجمعون علي اباحة قطع السدر.

السؤال: يتناقل العوام من الناس عن كراهة وحرمة قطع النخلة و شجرة السدر هل لهذا حقيقة شرعية؟

الجواب: يجوز ولا كراهة.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني يجيب على الحكم الشرعي على قطع شجرة السدر”النبق”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني يجيب على الحكم الشرعي على قطع شجرة السدر”النبق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).