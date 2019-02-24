غداً.. انطلاق منافسات الأسبوع 19 من ممتاز الكرة

2019/02/24 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تنطلق، يوم غد الاثنين، منافسات الجولة التاسعة عشرة والاخيرة من المرحلة الاولى للدوري الممتاز بكرة القدم، باقامة ثلاثة لقاءات.ويضيف فريق نفط الوسط فريق الحدود في ملعب النجف، ويشد فريق الزوراء الرحال صوب اربيل لمواجهة فريقها في ملعب فرانسوا حريري، ويستقبل فريق الشرطة فريق البحري في ملعب الشعب.وتتواصل مباريات الجولة، يوم الثلاثاء، […]

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