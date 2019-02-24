ماذا قال أردوغان عن إمكانية لقائه بالسيسي؟

2019/02/24 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عدم استعداده للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.جاء ذلك في مقابلة مع محطتي Kanal D

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