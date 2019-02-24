القبض على مسؤول شرطة عصابات داعش الارهابية قادما من تركيا

2019/02/24 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الاحد، القبض على ارهابي كان مسؤولا عن الشرطة الاسلامية لدى عصابات داعش الارهابية قادما من تركيا.

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