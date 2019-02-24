الإستخبارات تقبض على مسؤول شرطة داعش قادما من تركيا

2019/02/24 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، إلقاء القبض على {أبو عبد العزيز} مسؤول شرطة داعش قادما من تركيا.

وذكر بيان للمديرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بالدقة تمكن ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من القبض على أحد الارهابيين الخطرين والمكنى بـ{أبو عبد العزيز} والذي كان يعمل مسؤولا عما تسمى {الشرطة الاسلامية} بعد هروبه من العراق اثناء معارك لتحرير، والعودة للبلد عن طريق محافظة دهوك حيث تم الايقاع به من خلال كمين محكم نصب له في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر في الموصل".وبين ان الارهابي "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".انتهى

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