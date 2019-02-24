إعلان القوات المشاركة في العمليات الكبرى لتطهير الصحراء الغربية

2019/02/24 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة فرقة العباس (ع) القتالية، عن قطعاتها المشاركة في العملية الكبرى التي تنفذها لتطهير الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوات لواء الكفيل المدرع ولواء ام البنين (ع) وأسراب الطائرات تشارك في العملية وتنشر ضمن محاورها،" مشيرة الى "استنفار بقية القوات ورفع حالة التأهب القصوى لاستدعائها حال تطلب ذلك".يذكر أن فرقة العباس القتالية قد انطلقت فجر اليوم الاحد بعملية واسعة هي الأكبر التي تنفذها الفرقة منذ تأسيسها لتطهير الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية.انتهى

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