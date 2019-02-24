2019/02/24 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الأحد، الزيارات الأمريكية المتتالية للعراق بأنها كانت سبباً وراء عمليات خطف وقتل المدنيين الأبرياء.وقال البلداوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما أعقبتها من زيارات لمسؤولين أمريكان إلى العراق, كانت سبباً في عمليات التفجير والقتل والخطف”.وأضاف أن “تحالف الفتح يعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح : الزيارات الأمريكية المتتالية للعراق وراء خطف وقتل المدنيين الأبرياء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح : الزيارات الأمريكية المتتالية للعراق وراء خطف وقتل المدنيين الأبرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).