المثنى تمنح رخصة استثمارية لشركة إماراتية للصناعات الكيمياوية

2019/02/24 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة استثمار المثنى، عادل الياسري، الأحد، عن منح شركة إماراتية للصناعات الكيمياوية رخصة استثمارية لبناء معمل في محافظة المثنى.

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