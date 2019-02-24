برلمان كردستان يعلن جدول أعمال جلسته المقبلة

2019/02/24 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة رئاسة برلمان كردستان، اليوم الأحد، دعوة جميع الأعضاء لحضور أول جلسة برئاسته الجديدة، الثلاثاء المقبل، لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية البرلمانية.

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