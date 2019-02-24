وزير الصناعة والتجارة الإيراني: نسبة تصنيع السيارات انخفضت لأقل من النصف

2019/02/24 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إخبارية في إيران عن تدني مستوى إنتاج السيارات في البلاد لأقل من النصف طوال الأشهر الأخيرة، بسبب تدهور معدلات النمو الاقتصادي بخلاف حالة كساد تضرب أغلب أسواق البلاد.

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