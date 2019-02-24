اتفاق ثلاثي حول مناصب مدير مكتب عبد المهدي وأمين مجلس الوزراء والداخلية

2019/02/24 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الأحد، عن اتفاق ثلاثي حول مناصب مدير مكتب عبد المهدي وأمين عام مجلس الوزراء والداخلية.

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