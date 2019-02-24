2019/02/24 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، 24 شباط، 2019، اعتقال "إرهابي خطير في تنظيم داعش، يلقب بـ (أمير الغزوات)"، في إحدى قرى ناحية ربيعة في الموصل. وأشارت المديرية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إلى أنه "بعملية استباقبة نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الإطاحة باكثر الارهابيين مشاركة بما يسمى بالغزوات التي قامت بها عصابات داعش بالإنبار ويلقب ب(امير الغزوات) لكثرة مشاركته فيها".

وأوضح البيان: "تم القبض عليه بعد قيامه بالتسلل وتجاوز الحدود السورية التي لجأ إليها هرباً من قواتنا البطلة أثناء عمليات التحرير ومكث مع عصابات داعش هناك ثم عاد باتجاه العراق ليجد رجال الاستخبارات بانتظاره والقبض عليه في قرية نعيم بناحية ربيعة في الموصل".وذكرت أن المعتقل "يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا بعدة غزوات ضد قواتنا الأمنية، حيث شارك بغزوة مصفى بيجي عام 2014 وغزوتين في منطقة ال٦٠٠ في قضاء بيجي وغزوة في قضاء الشرقاط وغزوة أخرى في منطقة الفوسفات بحصيبة في الأنبار".وتابع البيان أن لدى المعتقل "4 اخوان من عناصر داعش هاربين حاليا في تركيا وسوريا، وكان ابن شقيقته مسؤول تنظيم القاعدة في بيجي عام 2005، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".وبعد ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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