بعملية استباقبة نوعية.. الاستخبارات العسكرية تطيح بالارهابي الخطير الملقب

2019/02/24 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية استباقبة نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 اليوم الاحد، من الاطاحة باكثر الارهابيين مشاركة بما يسمى بالغزوات

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