مجموعة العمل المالي تمدد مهلة لإيران للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال

2019/02/24 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجموعة العمل المالي «فاتف» أمس الجمعة ان أمام إيران مهلة حتى يونيو/حزيران لإصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

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