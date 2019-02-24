نائب عن سائرون: المالكي واهم بشأن مساعي الصلح مع الصدر

2019/02/24 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من محمد الحكمت نفى النائب عن تحالف “سائرون”، قصي الياسري، الاحد، وجود مبادرة صلح بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معتبراً أن المالكي واهم في امتلاكه النفوذ السياسي والقوة السياسية السابقة.وقال الياسري، لـ”ناس”، اليوم (24 شباط 2019)، إن “المالكي، ما زال متوهماً بأنه يمتلك القوة […]

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