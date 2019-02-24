صورة السعودية بواشنطن في عنق الأميرة ريما بنت بندر .. هذه قصة الشابة الطموحة

2019/02/24 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد مثّل تعيين الملك، سلمان بن عبد العزيز، الأميرة، ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة للسعودية في واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان، مفاجأة للمتابعين والمراقبين، خاصة وأنها أول امرأة تعين في منصب كهذا.والأميرة ريما، التي كان والدها سابقا يشغل منصب سفير السعودية في واشنطن، هي أول امرأة تشغل ذلك المنصب.ويأتي […]

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