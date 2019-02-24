2019/02/24 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد : رفع الصبات الكونكريتية من امام مركز التدريب المهني بحي المعامل

24/02/2019 15:01:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن رفع الصبات الكونكريتية من امام مركز التدريب المهني بحي المعامل شرقي العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "تم رفع الصبات الكونكريتية من امام مركز التدريب المهني في شارع 80 ضمن حي المعامل، شرقي بغداد".

وأضاف البيان، أن "الأمانة باشرت بكوادرها بتأهيل الموقع خصوصا وان هناك اعمال مستمرة لاكساء الشارع المذكور".





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