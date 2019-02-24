فساد المجتمع من فساد الدولة

2019/02/24 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / باسم العجري… الوهم والحقيقة؛ التميز بينهما، قد يكون هو واو العاطفة، عند بعض العقول، فأن العقل يرى الوهم حقيقة ويتبعه، لكن في الأصل، ماهية هذا العمل الذي يقوم به الفرد، فان الشروط التي تنطبق على الفعل غير السوي، ورائه أبعاد دنيوية، وصولية؛ بعيدا عن الضمير الحي، فأن القاضي المتسلط على النفس، رغم معاقبة […]

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