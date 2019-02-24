بلماضي يتوجه بالنصيحة لبونجاح قبل كأس الأمم

2019/02/24 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على أهمية اللاعب بغداد بونجاح بالنسبة للفريق مشيدًا بما يقدمه رفقة فريقه السد القطري خلال الأشهر الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها بلماضي لصالح شبكة قنوات "بي ان سبورتس" وأكد خلالها على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

وقال بلماضي: "هو دائمًا ما يأتي برغبة كبيرة من أجل المشاركة سواء كان أساسيًا أو بديل كما حدث في مواجهة بنين ويظهر جاهزيته طوال الوقت، ورأينا ما حدث عندما شارك بديلًا أمامهم".



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وأضاف: "يملك دعمًا كبيرًا من قبل الجميع في الجهاز الفني وأنا في مقدمة من يدعمه، كل ما يقلقني هو تركيز الانتباه عليه هو فقط، هو في الوقت الحالي يمر بفترة تألق نتمنى أن تستمر".

وأكمل: "أريد منه أن يصل للنصف الثاني من الموسم في أفضل مستوياته الفنية والبدنية، وأن يقدم أداءًا طيبًا مع الفريق في كأس أمم إفريقيا".

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واختتم تصريحاته: "الجميع يشاهد بطولة إفريقيا وهي فرصة له من أجل إظهار مستواه وامكانياته للجميع، وأن يستمر بمستواه ويحافظ على الهدوء".

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