2019/02/24 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت قناة “روسيا-1” الحكومية الروسية، عن مراكز صنع القرار العسكرية قي الولايات المتحدة والتي يمكن أن تصبح أهدافًا لصاروخ “تـسيركون”، حالة تهديد واشنطن باستخدام صواريخ ضد روسيا.وذكرت القناة، أن “هذه الأهداف هي مبنى البنتاغون في واشنطن، حيث توجد أجهزة القيادة والسيطرة العليا للقوات المسلحة ولجنة هيئة الأركان، كامب ديفيد- مركز التحكم الحكومي، وفورت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قناة روسية: موسكو تحدد (5) أهداف أمريكية ستستهدف حال تهديد واشنطن لروسيا alansaar.

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